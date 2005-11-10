Esonerato dal Real, Xabi Alonso: "È finita prima del previsto. Non guardo indietro con rabbia"

Xabi Alonso ha la sensazione che non gli abbiano permesso di portare a termine la sua opera al Real Madrid. L'attuale allenatore del Chelsea se ne è andato in modo prematuro dal club blanco, dopo essere stato esonerato e anche protagonista di uno scontro con Vinicius che, sommato ad alcuni risultati ballerini, ha posto fine alla sua tappa come tecnico dei giganti spagnoli.

Dieci mesi dopo, il tolosano rompe il silenzio. In un'intervista con Jamie Carragher, suo ex compagno di squadra nel suo periodo da calciatore al Liverpool e ora collaboratore di Sky Sports UK, Xabi Alonso ha svelato: "Mi resta la sensazione che sia finita un po' prima del previsto, senza sapere se sarebbe finita bene o male. È stato a metà stagione, quando eravamo ancora in LaLiga, in Champions League, quindi...", ha spiegato l'allenatore di 44 anni, che ritiene che il suo progetto avesse ancora margine per concludersi egregiamente.

Anche se il presidente Florentino Perez ha voluto porre fine al rapporto tra Xabi Alonso e il Real Madrid per portare Alvaro Arbeloa come sostituto, l'ora allenatore del Chelsea non porta rancore: "Non guardo indietro con rabbia", ha assicurato. "È un'esperienza allenare il Real Madrid. Il Madrid è speciale in tutto. È un po' diverso dagli altri club sotto ogni aspetto. E ho imparato da questo, e non guardo indietro con rabbia, guardo indietro e penso: 'Beh, ci ho provato, ho cercato di dare il meglio di me'".

Una volta completata la sua uscita dalla capitale e dopo diversi mesi di riflessione, Xabi Alonso ha deciso di intraprendere un nuovo cammino in Premier League sulla panchina del Chelsea: "Non avevo alcun legame con il Chelsea, ma con il potenziale che c'era qui, alcune cose potevano cambiare e ho pensato che potessimo iniziare questo percorso insieme". E ha aggiunto: Era il momento opportuno. Per me era il momento giusto dopo il Bayer Leverkusen. Dopo il Madrid, ho avuto del tempo libero e volevo avere quella buona sensazione, quella buona sintonia su dove andare. Avevo la sensazione che la base della squadra fosse solida e che con alcuni cambiamenti, alcuni miglioramenti, certi innesti, avremmo potuto avere una squadra solida. E che sarebbe stato un progetto".