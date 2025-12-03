Real Madrid, nuovo stop per Mendy: rottura del bicipite femorale, tornerà nel 2026

Sei giorni dopo il ritorno in campo, Ferland Mendy deve fare i conti con un nuovo infortunio. La risonanza sostenuta oggi ha confermato una rottura del bicipite femorale della gamba destra, un problema che il francese ha accusato ieri. Per il laterale, che era rientrato dopo sette mesi di assenza a causa di un problema al retto femorale destro, si tratta di un nuovo stop tremendo.

Il ritorno di Mendy, avvenuto il 26 novembre ad Atene, aveva illuso: il francese aveva mostrato buona condizione fisica e brillantezza in campo, facendo ben sperare dopo 214 giorni lontano dai campi. Purtroppo, il sogno è durato appena sei giorni. La nuova lesione lo terrà fuori circa tre settimane, praticamente fino alla fine dell’anno, compromettendo la possibilità di scendere in campo prima del 2026.

Il club preferisce una recupero prudente, per evitare ricadute e prepararlo al meglio per la Supercoppa di Spagna, evento che ora diventa il primo obiettivo stagionale del giocatore. Nel frattempo, l’allenatore Xabi Alonso dovrà fare affidamento sui laterali Carreras e Fran Garcia; ancora una volta, Mendy si trova ad affrontare il suo inferno personale: la sequenza di infortuni che lo perseguita da ultimi mesi rischia di condizionare un'altra stagione, costringendo la squadra a trovare soluzioni alternative sulle fasce e testando la profondità della rosa.