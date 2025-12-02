Coppa di Germania, Bayer e Lipsia ai quarti: il Borussia Dortmund saluta la competizione
Sono terminate le ultime due gare della Coppa di Germania in programma oggi. Dopo le qualificazioni di Hertha Berlino e St. Pauli, passano ai quarti anche Lipsia e Bayer Leverkusen: i sassoni battono 3-1 il Magdeburgo ribaltando l'iniziale svantaggio con le reti di Nusa e Baumgartner (doppietta), le Aspirine vincono il big-match di Dortmund, eliminando i gialloneri dalla competizione grazie al gol di Maza nel primo tempo.
Domani in campo il Bayern, impegnato nella trasferta di Berlino contro l'Union, che sogna di raggiungere i "cugini" cittadini e soprattutto di firmare l'impresa.
DFB Pokal, gli ottavi di finale
Hertha Berlino - Kaiserslautern 6-1
Borussia Monchengladbach - St. Pauli 1-2
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1
Lipsia - Magdeburgo 3-1
Domani
Bochum - Stoccarda
Friburgo - Darmstadt
Amburgo - Kiel
Union Berlino - Bayern Monaco
