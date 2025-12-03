Aggressione ai giocatori del Nizza, la FFF: "Condanniamo questo episodio inaccettabile"

La Federcalcio francese (FFF) ha pubblicato un comunicato ufficiale a seguito degli episodi di violenza verificatisi domenica 30 novembre a Nizza, durante i quali alcuni giocatori e membri dello staff dell’OGC Nice sono stati aggrediti da tifosi. La FFF ha condannato con fermezza questi comportamenti, definiti intollerabili e inaccettabili, sottolineando come essi violino gravemente i principi fondamentali del calcio e ne snaturino il significato stesso di tifoseria. Gli episodi non rappresentano lo spirito sportivo e danneggiano l’immagine dell’intero movimento calcistico.

Nel comunicato, la Federazione ribadisce il proprio sostegno totale ai giocatori e allo staff del Nizza, esprimendo solidarietà anche alla Ligue de Football Professionnel (LFP). La FFF conferma inoltre l’impegno a collaborare pienamente con le autorità e con le procedure legali in corso, affinché i responsabili siano identificati e puniti con la massima severità.

La presa di posizione della Federcalcio francese vuole essere un segnale chiaro contro ogni forma di violenza negli stadi e ribadisce che il rispetto delle regole e la sicurezza di atleti e addetti ai lavori sono priorità assolute. Gli episodi di Nizza rappresentano un monito per tutti i club e le tifoserie affinché il calcio torni a essere un luogo di competizione sana, senza intimidazioni né minacce fisiche. La FFF conclude sottolineando che episodi simili non saranno mai tollerati e che continuerà a sostenere iniziative volte a proteggere l’integrità dei giocatori e il corretto svolgimento delle competizioni.