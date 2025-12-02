Barcellona inarrestabile, l'Atletico perde 3-1: Raphinha trascina, Pedri si fa male di nuovo
Il Barcellona non si ferma più, almeno in campionato. La squadra di Flick fa suo l'attesissimo anticipo del 19° turno contro l'Atletico Madrid, battuto in rimonta allo Spotify Camp Nou.
Gli ospiti erano passati in vantaggio al 19' con Baena ma la reazione dei padroni di casa è stata veemente: Raphinha ha trovato il gol del pareggio su assist di Pedri al 26', poi Lewandowski ha sbagliato dal dischetto calciando alle stelle. Nella ripresa blaugrana sempre all'attacco e premiati dalle reti di Olmo e Torres. Ci sono però brutte notizie per il tecnico tedesco: Pedri e Olmo sono usciti per infortunio. Nessun minuto invece per Ruggeri e Raspadori.
Classifica aggiornata
1. Barcellona 37 *
3. Real Madrid 33
2. Villarreal 32
4. Atletico Madrid 31 *
5. Betis 24
6. Espanyol 24
7. Getafe 20
8. Athletic 20
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Valencia 13
16. Maiorca 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Levante 9
20. Oviedo 9
* una partita in più
