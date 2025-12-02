Barcellona inarrestabile, l'Atletico perde 3-1: Raphinha trascina, Pedri si fa male di nuovo

Il Barcellona non si ferma più, almeno in campionato. La squadra di Flick fa suo l'attesissimo anticipo del 19° turno contro l'Atletico Madrid, battuto in rimonta allo Spotify Camp Nou.

Gli ospiti erano passati in vantaggio al 19' con Baena ma la reazione dei padroni di casa è stata veemente: Raphinha ha trovato il gol del pareggio su assist di Pedri al 26', poi Lewandowski ha sbagliato dal dischetto calciando alle stelle. Nella ripresa blaugrana sempre all'attacco e premiati dalle reti di Olmo e Torres. Ci sono però brutte notizie per il tecnico tedesco: Pedri e Olmo sono usciti per infortunio. Nessun minuto invece per Ruggeri e Raspadori.

Classifica aggiornata

1. Barcellona 37 *

3. Real Madrid 33

2. Villarreal 32

4. Atletico Madrid 31 *

5. Betis 24

6. Espanyol 24

7. Getafe 20

8. Athletic 20

9. Real Sociedad 16

10. Siviglia 16

11. Celta Vigo 16

12. Elche 16

13. Rayo Vallecano 16

14. Alavés 15

15. Valencia 13

16. Maiorca 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Levante 9

20. Oviedo 9

* una partita in più