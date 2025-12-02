Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Newcastle-Tottenham, un punto a testa non accontenta nessuno. Romero ne fa 2

Newcastle-Tottenham, un punto a testa non accontenta nessuno. Romero ne fa 2TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:21Calcio estero
Michele Pavese

La 14ª giornata di Premier League ha regalato forti emozioni anche a St. James’ Park, dove Newcastle e Tottenham hanno chiuso su un rocambolesco 2-2, al termine di una sfida ricca di ritmo e colpi di scena. I Magpies hanno trovato il vantaggio al 71’, quando Bruno Guimarães ha finalizzato alla perfezione un passaggio arretrato di Nick Woltemade, battendo Vicario con freddezza.

La reazione del Tottenham non si è fatta attendere: al 78’ Cristian Romero ha rimesso tutto in equilibrio ma i padroni di casa sono tornati avanti all’86’ grazie al rigore trasformato da Anthony Gordon dopo un intervento falloso in area, episodio che ha richiesto anche la revisione del VAR. Quando la vittoria sembrava ormai vicina per la squadra di Eddie Howe, gli Spurs hanno trovato il pareggio al 90+5’, ancora con Romero, autore di una doppietta decisiva che ha salvato il risultato per i londinesi. Il finale è stato infuocato, tra proteste, decisioni arbitrali contestate e continui capovolgimenti di fronte.

CLASSIFICA
1. Arsenal 30
2. Manchester City 28 *
3. Aston Villa 24
4. Chelsea 24
5. Brighton 22
6. Sunderland 22
7. Manchester United 21
8. Liverpool 21
9. Everton 21 *
10. Crystal Palace 20
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19 *
13. Tottenham 19 *
14. Newcastle 19 *
15. Fulham 17 *
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2

Articoli correlati
Tottenham in crisi, 5 ko nell ultime 7 parite. Vicario e Frank nell'occhio del ciclone... Tottenham in crisi, 5 ko nell ultime 7 parite. Vicario e Frank nell'occhio del ciclone
Tottenham, Vicario preso di mira dai tifosi. Frank: "Ho parlato con lui dopo il 2-1... Tottenham, Vicario preso di mira dai tifosi. Frank: "Ho parlato con lui dopo il 2-1 del Fulham"
Errore fatale per Vicario, i tifosi fischiano ma Frank lo difende: "Inaccettabile... Errore fatale per Vicario, i tifosi fischiano ma Frank lo difende: "Inaccettabile contestazione"
Altre notizie Calcio estero
Real Madrid, nuovo stop per Mendy: rottura del bicipite femorale, tornerà nel 2026... Real Madrid, nuovo stop per Mendy: rottura del bicipite femorale, tornerà nel 2026
Aggressione ai giocatori del Nizza, la FFF: "Condanniamo questo episodio inaccettabile"... Aggressione ai giocatori del Nizza, la FFF: "Condanniamo questo episodio inaccettabile"
Caos a Nizza, domani Haise dirà addio alla squadra. Blanc alla ricerca del sostituto... Caos a Nizza, domani Haise dirà addio alla squadra. Blanc alla ricerca del sostituto
Copa del Rey, cinquina dell'Osasuna di Lisci. Il Getafe passa solo ai supplementari... Copa del Rey, cinquina dell'Osasuna di Lisci. Il Getafe passa solo ai supplementari
Coppa di Germania, Bayer e Lipsia ai quarti: il Borussia Dortmund saluta la competizione... Coppa di Germania, Bayer e Lipsia ai quarti: il Borussia Dortmund saluta la competizione
Newcastle-Tottenham, un punto a testa non accontenta nessuno. Romero ne fa 2 Newcastle-Tottenham, un punto a testa non accontenta nessuno. Romero ne fa 2
Barcellona inarrestabile, l'Atletico perde 3-1: Raphinha trascina, Pedri si fa male... Barcellona inarrestabile, l'Atletico perde 3-1: Raphinha trascina, Pedri si fa male di nuovo
Coppa d'Africa, la denuncia dei CT: i giocatori saranno liberati troppo tardi dai... Coppa d'Africa, la denuncia dei CT: i giocatori saranno liberati troppo tardi dai club
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Volpe a Latina. A Pontedera esonerato Menichini
2 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
3 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
4 Napoli su Frattesi ma l'Inter alza il muro: a gennaio il centrocampista non si muove
5 3 dicembre 2017, il Benevento si regala il primo punto in A. Con gol del portiere
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarri torna su Milan-Lazio: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta alle panchine"
Immagine top news n.1 Palladino: "Lookman un professionista, si sta sacrificando per l'Atalanta. Vogliamo la stessa cosa"
Immagine top news n.2 Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Immagine top news n.3 Milan-Lazio, Rocchi precisa: "Non era rigore ma non è mai fallo alla difesa"
Immagine top news n.4 Vardy show con la Cremonese: "Serenità e zero lamenti. Vittoria col Bologna uno step in più"
Immagine top news n.5 Classifiche a confronto: fattore Allegri: +9 Milan! Male la Lazio, peggio la Fiorentina
Immagine top news n.6 Stato di forma: c'è l'Inter in vetta, poi tre squadre. Momento difficile per il Toro
Immagine top news n.7 E se Vlahovic si operasse? Decide entro giovedì, come cambiano i tempi di recupero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.2 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.3 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.4 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Kean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Baiano: "Fiorentina, ecco cosa mi preoccupa di più di questa situazione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Una poltrona per quattro in Serie A: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cassano: "Lautaro il miglior attaccante della Serie A, chi lo critica è un incompetente"
Immagine news Serie A n.2 Dzeko e il colloquio con i tifosi della Fiorentina, Ferrari: "Domenica è nato qualcosa di importante"
Immagine news Serie A n.3 Napoli su Frattesi ma l'Inter alza il muro: a gennaio il centrocampista non si muove
Immagine news Serie A n.4 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
Immagine news Serie A n.5 Genoa, oltre 600 tifosi a Bergamo. Attesi alla New Balance Arena anche i vertici del club
Immagine news Serie A n.6 Napoli, torna di moda Pellegrini per gennaio: la Roma può lasciarlo partire per una cifra bassa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, presentata la quarta maglia. Realizzata in collaborazione con Drake Ramberg
Immagine news Serie B n.2 Monza, possibile scambio col Sassuolo: Caprari in Emilia e Pierini in Lombardia
Immagine news Serie B n.3 Settimana da sogno per Faedo del Padova: primo gol in Serie B e Laurea Magistrale
Immagine news Serie B n.4 Verso l'Olimpiade di Milano e Cortina: Pippo Inzaghi sarà uno dei tedofori a Palermo
Immagine news Serie B n.5 Federclubs all'attacco: "Proprietà scarsa, incapace e distante anni luce dalla Samp"
Immagine news Serie B n.6 Corsi: "Dionisi si adatta molto bene a questo Empoli. Brunori? In attacco siamo completi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Volpe a Latina. A Pontedera esonerato Menichini
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Zamuner: "Non pensavo che saremmo stati così bravi. Parole Cavion siano un motto"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera a un passo dal cambio di proprietà. E viene esonerato il tecnico Menichini
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, firmato il preliminare di cessione del club: il closing nelle prossime settimane
Immagine news Serie C n.5 Ternana, volto nuovo in allenamento: il terzino Sy sarà valutato da Liverani
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Coppitelli: "Anno di rifondazione, ma non sono sorpreso dall'avvio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Venezia, nerazzurri favoriti ma serve massima attenzione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Cagliari, Conte vuole riscattare il flop dello scorso anno
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.2 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo raggiunto per l'Italia U19: vince il Round 1 di qualificazione all'Europeo
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna-Germania, le formazioni ufficiali: Esther e Anyomi guidano gli attacchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…