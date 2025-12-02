Newcastle-Tottenham, un punto a testa non accontenta nessuno. Romero ne fa 2

La 14ª giornata di Premier League ha regalato forti emozioni anche a St. James’ Park, dove Newcastle e Tottenham hanno chiuso su un rocambolesco 2-2, al termine di una sfida ricca di ritmo e colpi di scena. I Magpies hanno trovato il vantaggio al 71’, quando Bruno Guimarães ha finalizzato alla perfezione un passaggio arretrato di Nick Woltemade, battendo Vicario con freddezza.

La reazione del Tottenham non si è fatta attendere: al 78’ Cristian Romero ha rimesso tutto in equilibrio ma i padroni di casa sono tornati avanti all’86’ grazie al rigore trasformato da Anthony Gordon dopo un intervento falloso in area, episodio che ha richiesto anche la revisione del VAR. Quando la vittoria sembrava ormai vicina per la squadra di Eddie Howe, gli Spurs hanno trovato il pareggio al 90+5’, ancora con Romero, autore di una doppietta decisiva che ha salvato il risultato per i londinesi. Il finale è stato infuocato, tra proteste, decisioni arbitrali contestate e continui capovolgimenti di fronte.

CLASSIFICA

1. Arsenal 30

2. Manchester City 28 *

3. Aston Villa 24

4. Chelsea 24

5. Brighton 22

6. Sunderland 22

7. Manchester United 21

8. Liverpool 21

9. Everton 21 *

10. Crystal Palace 20

11. Brentford 19

12. Bournemouth 19 *

13. Tottenham 19 *

14. Newcastle 19 *

15. Fulham 17 *

16. Nottingham Forest 12

17. West Ham 11

18. Leeds 11

19. Burnley 10

20. Wolverhampton 2