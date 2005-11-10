A forza di giocare con il fuoco, il Real Madrid ha finito per bruciarsi. La battuta d'arresto contro l'Alaves ha riportato d'attualità un problema che José Mourinho aveva già evidenziato nelle scorse settimane: la tendenza della sua squadra a partire con il freno a mano tirato, salvo poi essere costretta a rincorrere il risultato. Una strategia che aveva pagato contro Roma, Olympiacos, Celta Vigo e PSV Eindhoven, ma che questa volta non ha prodotto gli effetti sperati.

Il curioso retroscena raccontato da Mourinho

Alla vigilia della sfida contro l'Alaves, lo Special One aveva raccontato un curioso aneddoto riguardante un confronto avuto con alcuni elementi dello spogliatoio: “Ho chiesto a un paio di giocatori di cercare di capire il motivo e mi hanno dato una risposta divertente: ‘Mister, se partiamo bene, lei si annoierà in panchina. Se partiamo male, le diamo l'adrenalina per fare qualcosa. La stiamo aiutando’”. Una battuta che, alla luce dell'ultimo risultato, assume un significato diverso.

Real Madrid, adesso arriva un calendario di fuoco

Il passo falso arriva alla vigilia di una settimana particolarmente impegnativa per i Blancos, attesi dalle trasferte contro Real Sociedad, Athletic Bilbao e Arsenal. Mourinho dovrà fare a meno di Jude Bellingham ad Anoeta e cercherà risposte soprattutto da Vinicius Junior, ancora lontano dalla sua versione migliore. La priorità, tuttavia, sarà ritrovare continuità nell'arco dei novanta minuti, senza dover necessariamente ricorrere alle rimonte per portare a casa il risultato.