La sconfitta contro l'Alaves ha riacceso le polemiche arbitrali in casa Real Madrid. L'emittente televisiva ufficiale del club madrileno ha sferrato un durissimo attacco nei confronti della classe arbitrale spagnola, contestando in particolare l'episodio che ha portato all'espulsione di Jude Bellingham. “Oggi gli esperti diranno che il VAR ha fatto bene a ribaltare la decisione e che non c'è stato contatto. Le regole in continua evoluzione della Liga Negreira...”, il commento di Real Madrid TV, che ha giudicato l'episodio più evidente rispetto al rigore concesso a Lamine Yamal contro il Levante, aggiungendo che “la fortuna è dalla parte del Barcellona”.

Real Madrid TV contesta le immagini mostrate al VAR

Nel mirino dell'emittente sono finiti l'arbitro Soto Grado e il VAR Figueroa Vazquez, soprattutto per la selezione delle immagini utilizzate durante la revisione dell'episodio: “Non gli è stata mostrata l'inquadratura frontale più chiara. Sono sorpreso che gli sia stata mostrata solo quella meno chiara, quella di profilo, e anche quella da lontano. Non dico che fosse rigore netto, ma l'arbitro avrebbe dovuto vedere diverse immagini al replay”.

Bellingham salterà la Real Sociedad

L'emittente ufficiale dei Blancos ha concluso il proprio intervento invocando un'azione da parte delle istituzioni calcistiche spagnole: “Bisogna prendere provvedimenti”. Intanto, José Mourinho dovrà fare i conti con le conseguenze dell'espulsione di Bellingham: il centrocampista inglese sarà infatti squalificato per la prossima sfida di campionato contro la Real Sociedad.