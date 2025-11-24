Real, prime ombre su Xabi Alonso: "Sembra non credere a quello che fa, ricorda Benitez"

Tre gare consecutive senza vittorie. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Liverpool e il pareggio a reti inviolate sul campo del Rayo Vallecano, il ritorno dopo la sosta per il Real Madrid è stato tutt’altro che semplice: il 2-2 contro il neopromosso Elche lascia l’amaro in bocca, considerando che gli ospiti avrebbero potuto anche vincere. L’iniziale vantaggio di cinque punti sul Barcellona dopo il Clasico si è ridotto a un solo punto, e i catalani si avvicinano pericolosamente in classifica.

A catalizzare le critiche è inevitabilmente Xabi Alonso. Le scelte del tecnico basco, come l’impiego di Fran Garcia sull’ala sinistra o la conferma dal 1’ di Rodrygo, apparso in difficoltà, hanno già suscitato polemiche sui social prima della partita e il pareggio finale ha confermato i dubbi. Anche i leader tecnici come Valverde, Bellingham e Vinicius Jr. sembrano non seguire una chiara filosofia di gioco, e persino Mbappé, spesso protagonista in positivo, non riesce a fare la differenza (a secco nelle ultime tre partite).

Molti giornalisti e opinionisti madrileni non hanno risparmiato dure critiche: "Alonso attraversa un momento delicato, non c’è sintonia con la squadra", ha dichiarato Javi Herraez di Cadena SER. Juanma Rodriguez di El Chiringuito ha aggiunto: "Persino lui sembra non credere in quello che fa. Comincia a ricordare Rafa Benitez"..