La Coppa del Re è della Real Sociedad! Battuto l'Atletico Madrid ai calci di rigore
La Coppa del Re 2025/26 si colora di biancoblu, venendo trionfare la Real Sociedad in finale contro l'Atletico Madrid. Successo arrivato al termine di un match decisamente poco adatto ai deboli di cuore, che ha avuto bisogno dei calci di rigore per decretare il vincitore. Quarta coppa nazionale nella storia del club di San Sebastian, che mancava nell'albo d'oro dall'edizione 2019/20.
Gol e spettacolo nei 120 minuti
Che sia una partita destinata a rimanere nella storia lo si capisce già dopo pochi secondi, quando i baschi trovano l'immediato vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Barrenetxea. Colchoneros colpiti a freddo dunque, ma capaci di reagire in un breve lasso di tempo trovando l'1-1 con Lookman al 19'. Le sorprese nel primo tempo non sono finite perché, a un soffio dall'intervallo, l'arbitro decreta un rigore per la Real Sociedad che Oyarzabal trasforma con freddezza. Nella ripresa l'Atletico fatica ma non molla fino alla fine, trovando il 2-2 a 7 minuti dal 90' con Alvarez. L'ex City sfiora anche la doppietta nei supplementari, centrando la traversa. 30 minuti che trascorrono con le due squadre che provano ad attaccare, ma senza le energie necessarie per trovare il colpo della vittoria.
La sequenza dei rigori
Portieri protagonisti nella serie finale. Svetta il numero uno della Real Sociedad Marrero, che para i rigori di Sorloth e Alvarez. All'Atletico, invece, non basta il miracolo di Musso su Oskarsson. Fa festa Pellegrino Matarazzo, mentre Simeone non completa una settimana da sogno iniziata con la qualificazione alle semifinali di Champions.