Real Sociedad, Marrero eroe di coppa: "Non so bene ancora cosa abbiamo fatto"

La conquista della Coppa del Re da parte della Real Sociedad ha tanti protagonisti, tra cui Unai Marrero. Il portiere biancoblu ha infatti recitato la parte del leone nella lotteria dei rigori, parando le conclusioni di Sorloth e Alvarez. "Abbiamo fatto la storia, anche se non ne sono ancora pienamente consapevole. Ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo sofferto molto e sono molto felice", ha dichiarato il numero uno spagnolo nel post partita.

Prima dei rigori, come riportato da Marca, ha parlato molto con il collega Remiro: "Mi stavo preparando mentalmente per i rigoristi, per la posizione in cui avrebbero tirato... vivevo il momento. Álex mi ha dato buoni consigli, l'allenatore dei portieri mi ha aiutato. Ero calmo, nel mio elemento. Non pensi molto. Anche i tifosi mi sostenevano e questo mi ha dato molta fiducia. Ho parato due rigori e sono molto contento, non mi rendo ancora del tutto conto di quello che è successo".

Una grande soddisfazione, in un'annata per lui condizionata dall'infortunio allo zigomo: "Stavo andando bene, ma poi è arrivato l'infortunio. È stato un duro colpo; c'erano ancora molte partite da giocare e sapevo che il posto mi stava sfuggendo di mano. Ho lottato duramente per arrivare fin qui. Non so se doveva andare così, ma sono molto contento".