Coppa del Re, si va ai supplementari! Alvarez nel finale riprende la Real Sociedad
Non sono bastati 90 minuti per assegnare la Coppa del Re 2025/26: la finale tra Atletico Madrid e Real Sociedad prosegue ai tempi supplementari. Emozioni a non finire, dal primo all'ultimo minuto. Baschi avanti dopo 14 secondi con Barrenetxea, poi ripresi al 19' da Lookaman. A un soffio dall'intervallo, Oyarzabal su rigore firma il nuovo vantaggio baincoblu.
Nella ripresa la formazione di San Sebastian contiene abbastanza bene la reazione dei Colchoneros e sembra avvicinarsi alla coppa ma, a 7 minuti dalla fine, Alvarez con un filmine di sinistro firma il 2-2 e prolunga il match. Addirittura, nel minuti finali, l'Atletico sfiora il clamoroso 3-2. Ora altri 30 minuti: difficile fare un pronostico viste le continue sorprese nei tempi regolamentari.