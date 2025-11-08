3 punti per il Rennes, Beye: "Partita difficile, vittoria per questo ancora più bella"

"Sono contento del risultato e delle due vittorie consecutive, ma dobbiamo continuare a lavorare". inizia così l'intervista post partita del tecnico del Rennes Habib Beye, rilasciata ai canali ufficiali del club dopo l'1-0 di ieri contro il Paris FC. "Questo successo è molto soddisfacente perché è stata una partita difficile. Siamo stati messi sotto pressione, il che è normale vista la qualità dei nostri avversari. Abbiamo avuto anche un po' di fortuna, ma a volte serve per vincere una partita", ammette il mister.

La sua analisi prosegue così: "Siamo riusciti a sfruttare la forza di tutta la squadra per ribaltare la situazione. Sarà difficile vincere ogni partita basandosi solo sulla qualità del gioco. Abbiamo perso palla un paio di volte nell'ultimo terzo di campo e i nostri passaggi non sono stati perfetti. Forse è proprio questo che ci è mancato stasera: la qualità tecnica. Il gol è arrivato in una situazione in cui il PSG era un po' lento in contropiede e Breel è riuscito a capitalizzare. È una vittoria importante per la quale abbiamo dovuto lottare perché è un campionato difficile".

Chiusura su Brice Samba, ancora decisivo: "È un portiere fantastico, con la Coppa del Mondo nel mirino. È molto importante per noi. È migliorato moltissimo in termini di dinamismo, ma può ancora fare meglio. Ci tiene in partita con parate decisive. Sta anche assumendo sempre più un ruolo di leadership all'interno del gruppo. Siamo molto contenti della sua prestazione".