Ufficiale Ricordate Merkel? Per la prima volta giocherà nel suo Kazakistan: accordo con lo Zhenis

Alexander Merkel torna in patria. Il centrocampista di 33 anni ha firmato un contratto fino a fine 2026 con lo Zhenis, club della massima serie kazaka.

Vero giramondo del calcio, Merkel vanta un passato ricco di esperienze tra Italia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Turchia, Iran ed Emirati Arabi Uniti. Cresciuto come promessa nel settore giovanile del Milan, che lo prelevò dallo Stoccarda, ha vestito anche le maglie di Udinese e Genoa in Serie A, prima di intraprendere una lunga carriera internazionale che lo ha portato a confrontarsi con campionati e culture calcistiche molto diverse.

Oggi, dopo anni di trasferimenti e avventure all’estero, Merkel approda in Kazakistan - dove non ha mai giocato - con l’obiettivo di portare esperienza e leadership a un club ambizioso. Una scelta che punta a contribuire in maniera significativa alla nuova stagione dello Zhenis.