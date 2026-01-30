Campos e il segreto del PSG vincente: "Capisco subito di cosa ha bisogno Luis Enrique"

Mentre il Paris Saint-Germain e Luis Enrique hanno avviato i primi contatti per una possibile estensione di contratto, all’interno del club e tra i tifosi cresce la convinzione che il tecnico spagnolo sia uno dei principali artefici del progetto parigino. Ma c’è anche un altro elemento ritenuto decisivo: l’intesa profonda tra l’ex allenatore del Barcellona e il consigliere sportivo Luis Campos.

In un’intervista concessa a Marca, il dirigente portoghese ha raccontato il rapporto che lo lega a Lucho, sottolineando come la dimensione umana sia alla base del buon funzionamento del PSG. "Viviamo in un’epoca dominata dalla tecnologia, e a volte ci dimentichiamo che siamo persone", ha spiegato Campos. "Tra me e Luis Enrique c’è sempre stato grande rispetto e una forte alchimia. Dopo appena dieci minuti dal nostro primo incontro avevo già capito che era l’uomo giusto per noi".

Campos ha poi insistito sull’esperienza maturata negli anni, che gli permette di leggere facilmente gli stati d’animo dell’allenatore: "Capisco subito di cosa ha bisogno, quando è soddisfatto e quando invece qualcosa non va. So fin dove posso spingermi io e fin dove può arrivare lui. Questo rende molto più semplice costruire una relazione solida". Il dirigente ha infine chiarito il proprio ruolo all’interno del club: creare le condizioni ideali affinché Luis Enrique possa lavorare al meglio. "Il mio compito è supportarlo, proteggerlo e metterlo nelle migliori condizioni possibili per svolgere il suo lavoro".