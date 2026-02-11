Ufficiale Ricordate Valon Berisha? L'ex Lazio è un nuovo giocatore dello Zurigo

L'ex Lazio Valon Berisha riparte dallo Zurigo. Il centrocampista kosovaro, che dal 2018 al 2020 ha vestito la maglia dei biancocelesti, riparte dal campionato svizzero. Di seguito la nota del club

"Lo Zurigo è lieto di annunciare che il centrocampista norvegese-kosovaro di 33 anni Valon Berisha si trasferisce con effetto immediato al club cittadino. Il 52 volte nazionale kosovaro arriva a Zurigo dal club della Bundesliga austriaca LASK e ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso con un’opzione per un ulteriore anno.

Diamo un caloroso benvenuto a Valon Berisha a Zurigo e gli auguriamo tanto successo".