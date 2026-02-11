Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Ricordate Valon Berisha? L'ex Lazio è un nuovo giocatore dello Zurigo

Ricordate Valon Berisha? L'ex Lazio è un nuovo giocatore dello Zurigo
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:45
Daniel Uccellieri

L'ex Lazio Valon Berisha riparte dallo Zurigo. Il centrocampista kosovaro, che dal 2018 al 2020 ha vestito la maglia dei biancocelesti, riparte dal campionato svizzero. Di seguito la nota del club

"Lo Zurigo è lieto di annunciare che il centrocampista norvegese-kosovaro di 33 anni Valon Berisha si trasferisce con effetto immediato al club cittadino. Il 52 volte nazionale kosovaro arriva a Zurigo dal club della Bundesliga austriaca LASK e ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso con un’opzione per un ulteriore anno.
Diamo un caloroso benvenuto a Valon Berisha a Zurigo e gli auguriamo tanto successo".

Ricordate Valon Berisha? L'ex Lazio è un nuovo giocatore dello Zurigo
