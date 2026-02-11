Rooney contro il tifoso virale del Manchester United: "Non lo sopporto più"

Duro affondo di Wayne Rooney contro il tifoso virale del Manchester United, Frank . Dopo il pareggio per 1-1 contro il West Ham United, che ha impedito ai Red Devils di centrare la quinta vittoria consecutiva, l’ex bomber inglese non ha nascosto il proprio fastidio per la crescente esposizione mediatica del sostenitore diventato celebre per una singolare “sfida” personale legata ai suoi capelli.

Durante la sua partecipazione al podcast No Tippy Tappy Football, Rooney è stato diretto: “Lo metterei dall’altra parte del Paese, non lo sopporto più”, ha detto senza mezzi termini. Poi, con tono ironico, ha aggiunto: “Parliamo di Michael Carrick e della squadra che provano a vincere la quinta partita di fila, e tutto ruota attorno a questo tizio perché deve tagliarsi i capelli”.

L’ex attaccante si è spinto oltre con una frase che ha fatto rapidamente il giro dei social: “Scommetto che sarebbe devastato se lo United vincesse la quinta partita, perché diventerebbe irrilevante”.

La storia di Frank Ilett va avanti da 494 giorni. Il tifoso aveva lanciato una sfida personale: non tagliarsi i capelli finché lo United non avesse infilato cinque successi consecutivi. Mai come nell’ultima giornata di Premier League la squadra era andata così vicina a soddisfare il “desiderio” del suo fan più chiacchierato. I Red Devils si erano presentati a Londra con quattro vittorie di fila e grandi aspettative.

Il pareggio contro il West Ham ha però rimandato ancora l’appuntamento con la storia. Tomas Soucek ha portato avanti i padroni di casa, lo United - con Lisandro Martínez titolare - ha reagito nel finale trovando l’1-1 con un gol di Benjamin Šeško. Nel club londinese è partito dall’inizio anche Valentín Castellanos, in una partita che ha lasciato sensazioni contrastanti e, soprattutto, ha riacceso il dibattito attorno a una curiosa vicenda diventata ormai virale.