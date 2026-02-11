Chelsea e United sul giovane talento Kinteh: anche Basilea e Young Boys alla finestra

Chelsea e Manchester United seguono con attenzione Sedi Kinteh, promettente difensore del Tromsø IL. Il centrale mancino, rapido e fisicamente esplosivo, si è messo in luce nella sua stagione d’esordio in Norvegia, attirando osservatori di diversi top club europei.

Gambiano, 19 anni compiuti a novembre, Kinteh è arrivato al Tromsø dall’accademia senegalese Mawade Wade, legata al club norvegese da una partnership. Dopo un periodo di prova, il suo rendimento ha convinto la società a offrirgli un contratto quinquennale.

Chelsea e United, forti di solidi collegamenti con il calcio norvegese, stanno valutando un possibile affondo in estate. Tuttavia, l’interesse emerso nelle ultime settimane ha acceso la concorrenza: Basilea e Young Boys stanno pensando di anticipare tutti con un’offerta immediata, sfruttando il mercato svizzero aperto fino al 16 febbraio.

Il Tromsø valuta il cartellino intorno ai 4 milioni di sterline. I club elvetici intravedono la possibilità di un investimento a basso costo con potenziale rivendita futura.

Chelsea e Manchester United intendono rinforzare la difesa in estate. Lo United ha come priorità il centrocampo, ma continua a monitorare giovani profili sostenibili: Kinteh potrebbe rientrare nei parametri, a patto che il Tromsø riesca a trattenerlo fino alla fine della stagione. Lo riporta il Daily Mail.