Urbig chiamato a sostituire Neuer: "Imparo moltissimo da lui. Futuro? Non dipende da me"

Il prossimo turno di Bundesliga vedrà Jonas Urbig tra i pali del Bayern Monaco e per una volta Vincent Kompany non dovrà rispondere alle domande sulla scelta del portiere titolare. Manuel Neuer è infatti indisponibile a causa di un fastidio muscolare, e così il 22enne ex Colonia avrà l’opportunità di mettersi alla prova in una stagione che finora gli ha già riservato diversi momenti di pressione.

Urbig, abituato a sostituire il veterano Neuer, è ormai al nono impiego stagionale, il sesto in campionato. Nelle precedenti apparizioni ha dimostrato sicurezza e buona gestione dei match, con l’eccezione della gara persa 1-2 contro l’Augusta, dove un errore era costato ai bavaresi punti preziosi. Nonostante ciò, la fiducia della società resta alta, soprattutto dopo la prestazione eccellente in Champions League a Eindhoven, con tanto di assist per un gol.

La scorsa partita a Brema è stata una prova inaspettata: Neuer avrebbe dovuto giocare, ma un infortunio all’ultimo minuto ha mandato Urbig in campo a freddo. Tre interventi decisivi, un'uscita fuori area in pieno stile Neuer e una gestione ordinata del gioco hanno confermato il suo talento. Lo stesso giovane portiere ha dichiarato di voler prima di tutto sperare in un pronto recupero di Neuer, mostrando professionalità e rispetto per il compagno.

Sul futuro, Urbig è cauto: "Attualmente sto imparando moltissimo da Manuel, da Sven Ulreich e dal nostro allenatore dei portieri Michael Rechner. Tutte le decisioni future non dipendono da me, e non voglio esprimermi su questo".