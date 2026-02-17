Valencia, l'intesa Sadiq-Ramazani intatta dai tempi dell'Almeria: in gol nella stessa partita

Umar Sadiq e Largie Ramazani si sono finalmente ritrovati e il Valencia se li gode. La loro intesa, dentro e fuori dal terreno di gioco, nasce ai tempi dell’Almería, dove la complicità tra il nigeriano e il belga era già evidente. In estate avevano dovuto rimandare il loro incontro, ma a gennaio il trasferimento definitivo di Sadiq al Valencia ha permesso al duo di tornare a condividere finalmente lo stesso spogliatoio

Finora, tra panchina e campo, le occasioni per giocare insieme erano state poche, ma contro il Levante hanno dimostrato che la sintonia è rimasta intatta: entrambi hanno segnato, riproponendo il feeling che li aveva resi protagonisti ad Almería. Non è la prima volta che vanno a segno nella stessa partita: nel club andaluso era consuetudine (è successo in sette occasioni) e l’ultima volta risale ad agosto 2022, nella sfida contro il Siviglia. In quell’occasione, il gol di Sadiq segnò anche il suo addio al club, pochi giorni prima del trasferimento alla Real Sociedad.