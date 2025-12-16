Il PSG deve pagare 61 milioni a Mbappé. Tutte le voci: bonus, stipendi e ferie

Dopo la sentenza del Tribunale del lavoro di Parigi, il PSG dovrà versare circa 61 milioni di euro a Kylian Mbappé, con esecuzione provvisoria immediata. Si tratta di una somma suddivisa in diverse voci, tra stipendi arretrati, bonus e ferie non pagate alla conclusione del contratto dell’attaccante nel 2024.

Il dettaglio dei pagamenti comprende circa 36,7 milioni di euro lordi come recupero della terza tranche del bonus di firma, 3,67 milioni per le ferie relative a questo bonus, 17,25 milioni per gli stipendi di aprile, maggio e giugno 2024, 1,73 milioni di ferie arretrate sugli stessi mesi, 1,5 milioni di bonus etici e 150.000 euro di ferie correlate a questi ultimi. Oltre a ciò, il PSG dovrà pubblicare l’intero giudizio in prima pagina sul proprio sito per un mese a partire dalla notifica.

La richiesta di trasformare i contratti a termine di Mbappé in contratto a tempo indeterminato (CDI) è stata respinta, confermando che il fulcro della controversia erano gli importi arretrati e i bonus dovuti. Il club parigino, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato di "prendere atto della sentenza, che eseguirà, riservandosi il diritto di fare appello", sottolineando di aver sempre agito "con buona fede e integrità" e di voler ora guardare "al futuro, fondato sull’unità e sul successo collettivo", augurando al giocatore il meglio per la sua carriera.

Il team legale di Mbappé ha definito la decisione una "vittoria", spiegando che l’obiettivo era ridurre la controversia al pagamento degli stipendi e del bonus dovuto. "Non si tratta di una questione personale, ma di un principio fondamentale: quando si lavora, si deve essere pagati per il proprio lavoro", hanno sottolineato le due avvocate, celebrando un risultato importante per il calciatore e il rispetto dei diritti contrattuali.