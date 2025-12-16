Rooney non crede alla rivelazione Aston Villa: "Arsenal o Manchester City per il titolo"

Wayne Rooney, ex attaccante del Manchester United, ha espresso la sua opinione sui favoriti per la vittoria del titolo di Premier League in questa stagione, indicando l'Arsenal come probabile vincitrice del campionato, ma lanciando un avvertimento sui Gunners allenati da Arteta. "Penso ancora che l'Arsenal sia il favorito per vincere la Premier League, ma sarà molto interessante vedere se il Manchester City riuscirà a tenere il loro passo", ha dichiarato Rooney.

L'ex capitano dei Red Devils ha richiamato alla mente i precedenti che potrebbero pesare sulla mentalità dei giocatori di Arteta: "Questo ricorderà ai giocatori dell'Arsenal come erano in testa in passato, ma poi Liverpool e Manchester City hanno portato via loro la vittoria. Sarà interessante da seguire. L'Arsenal è ancora il favorito secondo me, ma il Manchester City sembra stare bene dopo le ultime vittorie".

Rooney è stato poi interrogato sulla possibilità che l'Aston Villa, attualmente in grande forma, possa essere considerato un contendente al titolo. La risposta è stata netta: "No. Realisticamente, no. Quello che sta facendo l'allenatore è incredibile. Hanno avuto una brutta partenza, ma sono riusciti a ribaltare la situazione. Però non hanno alcuna possibilità di finire davanti al Manchester City o all'Arsenal", ha sentenziato Rooney al BBC Podcast.