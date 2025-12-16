PSG, Marquinhos e Vitinha in coro: "Vincere il sesto titolo del 2025 sarebbe incredibile"

Alla vigilia della finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, in programma domani alle 18 allo stadio Ahmad-bin-Ali di Al-Rayyan, alcuni giocatori del Paris Saint-Germain hanno incontrato la stampa per presentare la sfida. Marquinhos, capitano parigino, ha sottolineato l’importanza del match e l’ambizione della squadra di Luis Enrique: "Per tutti noi è una partita speciale. Sappiamo quanto sia importante storicamente per le squadre brasiliane vincere questo trofeo. Siamo ambiziosi, vogliamo conquistare questo titolo. Un sesto trofeo nella stagione sarebbe incredibile". Il PSG, infatti, ha già trionfato in Champions League (la prima della storia per il club della capitale), Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa d’Europa e Supercoppa di Francia, rendendo il 2025 una stagione davvero storica.

Anche Vitinha ha evidenziato il valore storico della finale: "Vincere questo trofeo sarebbe inedito per il PSG e per i club francesi. Una finale è un’opportunità unica, bisogna coglierla perché non sai mai quando si ripresenterà".

Luis Enrique e i giocatori sono consapevoli della qualità dell’avversario. Lo sottolinea il portoghese: "Il Flamengo dispone di molti giocatori esperti e la partita non va sottovalutata. Dovremo essere pronti al 100%". La concentrazione sarà fondamentale per i parigini, pronti a dare tutto in campo per aggiungere un altro trofeo a una stagione già straordinaria.