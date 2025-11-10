Tripudio Boca, il SuperClasico è di Paredes e soci: 2-0 al River dedicato a Russo

Tripudio "Xeneize" nel SuperClasico di Buenos Aires. In una serata carica di emozione, il Boca Juniors ha superato il River Plate per 2-0 alla Bombonera, consolidando la propria corsa verso la qualificazione alla prossima Copa Libertadores 2026.

La partita è rimasta in equilibrio fino al recupero del primo tempo, quando Exequiel Zeballos ha rotto l’inerzia approfittando di un disimpegno errato della difesa avversaria e superando il portiere con freddezza. Appena due minuti dopo l’inizio della ripresa, lo stesso Zeballos ha servito con intelligenza Miguel Merentiel, che ha depositato in rete il raddoppio: un lampo che ha spezzato ogni velleità della squadra di Gallardo,

Alla fine della partita, scroscianti applausi e una standing ovation dell’intero stadio per Leandro Paredes, che ha indossato la fascia di capitano. Il Boca ha dedicato la vittoria al suo storico allenatore Miguel Ángel Russo, scomparso recentemente; come ha sottolineato Zeballos, "questa vittoria è per lui, che ha dato tutto per questo club".

Per il Boca, non è soltanto una vittoria di prestigio contro il nemico di sempre: è un segnale di forza, un messaggio netto che il ciclo continua e che la squadra vuole onorare la memoria di coloro che l’hanno resa grande. Per il River, invece, si profila un momento difficile: la sconfitta segna l’ennesimo passo falso e allontana le certezze.