Il City travolge il Liverpool. O’Reilly: "Una vittoria importantissima, abbiamo dominato"

Il Manchester City firma un successo di prestigio contro i campioni in carica del Liverpool, imponendosi con un netto 3-0 all’Etihad Stadium e salendo al secondo posto in classifica, a quattro punti dall’Arsenal. La partita si è sbloccata nel primo tempo grazie a Erling Haaland, che ha riscattato un rigore fallito pochi minuti prima con un colpo di testa vincente. Poco dopo, il giovane centrocampista Nico O’Reilly ha raddoppiato con un tiro deviato che ha spiazzato Mamardashvili, mentre nella ripresa è stato Jeremy Doku a chiudere definitivamente i conti, con una splendida conclusione a giro che ha sigillato un successo meritato e di grande valore.

Intervistato dai canali ufficiali del club dopo la gara, O’Reilly ha espresso tutta la soddisfazione del gruppo: "Direi una vittoria molto importante, tre punti fondamentali contro un avversario fortissimo. Sapevamo che dovevamo rendere la vita difficile ai campioni in carica e ci siamo riusciti. Siamo tutti entusiasti del risultato. Siamo stati solidi in ogni zona del campo: ognuno ha dominato il proprio avversario, e quando fai così non puoi sbagliare".

Il giovane prodotto dell’Academy ha poi raccontato la sua sfida personale con Mohamed Salah, ringraziando i tifosi per l’affetto e dedicando un pensiero speciale a Pep Guardiola, che ha festeggiato la sua millesima panchina da allenatore: "Siamo fortunati ad averlo, ogni giorno ci aiuta a migliorare".