Cazorla e l'amore per il Real Oviedo: "Volevo giocare gratis, ma non è permesso"

Dopo aver giocato per l'Arsenal e il Villarreal e aver vinto due volte l'Europeo con la Spagna, Santi Cazorla è tornato due anni fa al Real Oviedo, la squadra del suo cuore, per la quale era pronto a giocare senza stipendio. Il giocatore si avvicina al suo 41° compleanno, ed ora ha svelato un retroscena sul club in cui è cresciuto, dal 1996 fino alla sua partenza per il Villarreal nel 2003, e in cui è tornato nel 2023.

In una intervista rilasciata a France Football, Cazorla ha svelato: "Volevo giocare gratis, ma la legge lo proibisce. Ho avuto una carriera di successo a tutti i livelli; non dovrei essere un peso. Se sono tornato, è stato per aiutare", spiega umilmente in un articolo di France Football , in cui specifica di aver rinunciato ai diritti d'immagine. Ha anche chiesto che il 10% dei ricavi derivanti dalla vendita delle maglie con il suo nome venga devoluto al settore giovanile.

Per fare un paragone, due anni fa il suo stipendio era stimato in 91.000 euro annui, il salario minimo nella seconda divisione spagnola, riporta RMC Sport. Frenato dagli infortuni nelle ultime settimane, l'ex fantasista dell'Arsenal ha potuto giocare solo sette partite di Liga in questa stagione con l'Oviedo, attualmente ultimo in classifica.