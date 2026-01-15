Robertson in scadenza col Liverpool: "Qui mi diverto". Ma chiede più spazio

Andy Robertson chiede di giocare di più. Il terzino del Liverpool, 31 anni, è in scadenza di contratto e in merito al suo futuro. La BBC riporta le sue dichiarazioni, ecco i principali passaggi:

"Mi restano cinque mesi e dobbiamo vedere se c'è la possibilità di restare o di andarmene e cose del genere. Devo sedermi con la mia famiglia e decidere. Dopo un'estate stressante, cerco solo di godermi il fatto di farne parte e di essere un giocatore del Liverpool".

Arrivato nel 2017 dall'Hull City per 8 milioni, Robertson si è imposto come uno dei migliori terzini sinistri della Premier League e non solo, divenendo una colonna della squadra che con Jurgen Klopp è tornata a vincere sia la Champions League che il campionato. Con l'arrivo di Milos Kerkez nella scorsa finestra di mercato, l'impiego dello scozzese è diminuito notevolmente.



"Credo che Jurgen Klopp mi abbia lasciato fuori per una partita e io ero furioso. Quindi sono un giocatore che vuole giocare". Robertson ha poi proseguito: "Ho giocato nonostante gli infortuni. Ho giocato anche quando non ero al 100% della forma. Ho giocato anche quando ero al 50/40/30% della forma per questo club e per la mia nazionale. Ho sempre voluto essere sull'erba e giocare, ma ovviamente ora questo non succede più, quindi è questa la differenza. Questa stagione ho un ruolo diverso qui e mi sto divertendo, ma alla fine i calciatori vogliono giocare e se qualcuno se ne sta tranquillamente in panchina, allora non appartiene a nessuna squadra di calcio".

Robertson ha confermato di avere già avuto dei colloqui con i dirigenti del Liverpool circa il suo futuro, senza tuttavia svelare i dettagli.