What's your destiny, Udogie? Il Tottenham studia il grande colpo Andy Robertson

Il Tottenham Hotspur è al lavoro per ingaggiare Andy Robertson dal Liverpool. La notizia, clamorosa, arriva da The Athletic, secondo cui il terzino scozzese, pilastro della fascia sinistra dei Reds, potrebbe trasferirsi agli Spurs in questa finestra di mercato, avendo il contratto in scadenza a giugno.

Il club londinese cerca un rinforzo in difesa per aumentare esperienza e solidità e Robertson sarebbe l’elemento ideale per garantire qualità al reparto. Questa operazione potrebbe aprire scenari importanti per altri giocatori impiegati nella stessa posizione, in particolare per Destiny Udogie. Il terzino italiano, reduce da un periodo complicato a causa di numerosi infortuni, sta vivendo una stagione difficile e rischia di perdere ulteriore spazio con l’arrivo di Robertson. Già nelle scorse ore, tra l'altro, il Tottenham ha completato l’ingaggio di João Victor de Souza Menezes, noto semplicemente come Souza, per rafforzare la fascia sinistra. Con il brasiliano in rosa e Robertson pronto a entrare, la concorrenza per Udogie diventa altissima.