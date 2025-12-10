Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Liverpool, Robertson dopo la vittoria a San Siro: "Salah? Spero di giocare ancora con lui"

Liverpool, Robertson dopo la vittoria a San Siro: "Salah? Spero di giocare ancora con lui"
© foto di Federico Titone
Oggi alle 10:26Calcio estero
Michele Pavese

Dopo la vittoria in Champions League contro l’Inter a San Siro, Andy Robertson ha sottolineato l’importanza del successo per il morale del Liverpool. Il match è stato deciso da un contestato rigore di Dominik Szoboszlai all’88’, che ha permesso ai Reds di conquistare tre punti fondamentali in trasferta: "È stato un risultato enorme", ha dichiarato il terzino sinistro. "Sapevamo di affrontare una squadra in forma, in un contesto difficile. Abbiamo dovuto lottare, mostrare determinazione e scavare a fondo. La porta inviolata è stata fondamentale e alla fine siamo riusciti a segnare. Una serata perfetta per noi".

Robertson ha commentato anche le decisioni arbitrali, come il gol annullato di Ibrahima Konate e il rigore assegnato al Liverpool: "Se un’azione richiede sette-otto minuti di revisione, la decisione deve essere rispettata. Il rigore è morbido, ma il regolamento è stato applicato correttamente". Il difensore ha poi evidenziato l’importanza della prestazione per tutto il club: "Ne avevamo tutti bisogno. Sappiamo che non siamo nel nostro momento migliore, quindi competere in Champions è fondamentale per i tifosi e per il nostro morale. È stato un grande risultato per tutti".

Sulla situazione interna legata a Mohamed Salah, Robertson ha precisato: "Parliamo di uno dei più grandi giocatori della storia del club. Qualunque cosa stia succedendo, lo affrontiamo internamente e restiamo uniti nello spogliatoio. Adoro giocare con Mo e spero di continuare a farlo". Infine, sulla classifica della fase campionato: "È importante rimanere tra le prime otto per evitare spareggi. Questo era l’obiettivo all’inizio della stagione e rimane invariato".

