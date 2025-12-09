Liverpool, Robertson: "Rigore? Leggero, ma conta la decisione di campo"

Il terzino del Liverpool Andy Robertson ha commentato ai microfoni di Amazon Prime la sfida vinta dai Reds a San Siro contro l'Inter, grazie al rigore nel finale di Szoboszlai.

Queste le sue parole: "Ottimo risultato. Sapevamo che stavamo venendo a giocare in un campo difficile, contro una squadra che è in un buon momento. Abbiamo dovuto mostrare di saper lottare. Il clean sheet è stato importante e poi siamo andati a segnare il gol".

Sull'episodio del gol annullato al Liverpool per tocco di mano, ha aggiunto: "Penso che ci siano voluti sette o otto minuti. Credo che bisogna attenerti alla decisione sul campo. Il rigore sembrava leggero, ma questo è stato dato sul campo".

Sulla vittoria ritrovata, ha aggiunto: ""Ne avevamo tutti bisogno. Sappiamo che i risultati e le prestazioni non sono abbastanza buoni. È importante che questo club sia in Champions League. È stato un risultato enorme per tutti noi. Sappiamo quanto sia importante essere tra i primi otto ed evitare uno spareggo. Siamo stati sfortunati la scorsa stagione".

Poi sulla situazione di Salah: "Una situazione difficile. Stiamo parlando di uno dei più grandi giocatori che abbia giocato per questo club. Ho firmato nella stessa finestra di lui. Qualunque cosa sia successa, è successa. Internamente, siamo tutti insieme. Il futuro di Salah? Dipenderà da altre persone, non dipende da me. Adoro giocare con Mo Salah e spero di continuare a giocare con lui".