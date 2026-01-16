Robinho potrà uscire prima dal carcere: accolta la richiesta di riduzione della pena

Condannato a 9 anni di carcere per uno stupro di gruppo ai danni di una ragazza nel 2013, Robinho è detenuto nel penitenziario di Limeira, nello stato di Sao Paulo, in Brasile. A marzo saranno due gli anni che avrà scontato. Intanto dal Tribunale di Sao Paulo arrivano buone notizie per l'ex giocatore del Milan: è stata infatti accolta la richiesta di riduzione della sua pena di 160 giorni.

Pertanto Robinho, che avrebbe dovuto scontare la sua pena fino a marzo 2033, potrebbe pertanto uscire dal carcere alla fine del 2032. L'avvocato dell'ex calciatore, Mario Rossi, ha spiegato a G1: "La riduzione della pena di Robinho non è dovuta a un beneficio eccezionale ma al riconoscimento legale di 160 giorni di remissione, ottenuti attraverso lo studio e il lavoro svolti durante la sua condanna, in conformità con la legge sull'esecuzione penale".

Lo scorso ottobre, Robinho aveva parlato dal penitenziario dichiarando: "Non ho mai avuto bisogno di farmaci. Le difficoltà ci sono, ma grazie a Dio sto bene con la testa e affronto tutto come gli altri".