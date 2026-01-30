Newcastle, Howe: "Ho provato a prendere due volte Ekitike prima che firmasse col Liverpool"

Alla vigilia della trasferta di Anfield, Eddie Howe ha intrecciato passato e presente parlando di Hugo Ekitike e dell’eredità lasciata da Alexander Isak. Il tecnico del Newcastle ha elogiato l’attaccante oggi al Liverpool, già seguito dalle Magpies in estate come possibile alternativa proprio allo svedese, prima che entrambi finissero per vestire la maglia dei Reds.

Howe non ha nascosto la sua stima per il francese: “È un giocatore davvero molto bravo. Credo sia risaputo che mi piace da diversi anni: ho provato a ingaggiarlo due volte. Ha un po’ di tutto: è agile, sa segnare con entrambi i piedi, è forte di testa e palleggia molto bene. È un grande talento”. Parole che certificano come Ekitike fosse considerato un profilo ideale per il progetto tecnico del Newcastle.

Il discorso si è poi spostato sull’addio di Isak, trasferitosi al Liverpool dopo una lunga trattativa culminata in un’operazione da 130 milioni di sterline, segnata anche dallo sciopero del giocatore per forzare la cessione. Una somma reinvestita in gran parte su Nick Woltemade, acquistato per 69 milioni, e su Yoane Wissa, costato 55 milioni.

Howe ha ammesso che l’impatto dell’addio si sente ancora: “Perdi un giocatore come Alex e le dinamiche cambiano. Non si tratta di sostituirlo, ma di trovare uno o più giocatori che rendano la squadra efficace”. Il processo di integrazione dei nuovi arrivi è in corso, tra analisi video e poco lavoro sul campo: “Stiamo ancora cercando il modo di ottenere il meglio da loro, ma stanno dando tutto per adattarsi”.