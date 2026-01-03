Rodrygo vuole lasciare il Real Madrid e affiderà a un grande agente: tre strade in Premier

La frattura tra Rodrygo e il Real Madrid è ormai profonda e, secondo quanto raccontato da Sport, irreversibile. L’attaccante brasiliano ha maturato da mesi la convinzione di cambiare aria, facendo tesoro degli errori della scorsa estate, quando la sua uscita fu bloccata nonostante diversi contatti con club della Premier League.

La nuova strategia è chiara e parte da un passaggio chiave: affidarsi a un agente di primissimo livello. Dopo mesi di incontri con grandi agenzie europee e sudamericane, Rodrygo è in trattative avanzate con due top procuratori, pronti a garantirgli anche un importante bonus alla firma. La scelta definitiva arriverà nelle prossime settimane. Il giocatore è senza agente dal 2022, dopo la rottura con Nick Arcuri, che ne aveva curato il passaggio dal Santos al Real nel 2018.

Se dipendesse da lui, Rodrygo partirebbe già in questo mercato invernale, a prescindere dal destino di Xabi Alonso, legato anche alla Supercoppa spagnola. Uno scenario però poco realistico, soprattutto dopo l’infortunio di Kylian Mbappé. Il brasiliano chiuderà quindi la stagione in blancos, aspettando il Mondiale 2026, dove Carlo Ancelotti gli ha garantito un ruolo centrale nella Seleção.

I numeri raccontano il disagio: due gol in 21 presenze con il Real, gli stessi segnati in quattro amichevoli col Brasile, e un digiuno di 32 partite interrotto solo contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il futuro, a medio termine, sembra portare in Inghilterra: Arsenal e City restano in pole, con il Liverpool sullo sfondo. Il suo valore è sceso a 60 milioni, ma la prossima asta sarà gestita in modo centralizzato. E l’addio al Bernabéu, stavolta, appare solo questione di tempo.