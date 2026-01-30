Caso Benzema all'Al Ittihad, Conceiçao: "Chiedete al club, io sono qui per allenare"
Il caso Karim Benzema si fa sempre più caldo. Ieri l’attaccante francese non era a disposizione per la partita dell’Al Ittihad contro l’Al Fateh, un’assenza che non è passata inosservata. Il tecnico Sergio Conceiçao è stato subito chiamato a spiegare la situazione, mostrando trasparenza e difendendo il suo giocatore: "Bisogna chiedere al club di Karim. Io sono qui per allenare, preparare le partite, ottenere risultati e vincere titoli". Il tecnico ha poi aggiunto: "Posso solo dire che Karim è un professionista eccellente e un giocatore fantastico, di cui sono orgoglioso come allenatore".
Secondo quanto riportato da AS, il francese si sarebbe stato "ingannato" dalla dirigenza: al giocatore era stato promesso un rinnovo contrattuale alle stesse condizioni o migliori, ma la realtà prevede una riduzione salariale significativa.
Questo dissidio con la società avrebbe messo Benzema in una situazione complicata: la sua assenza contro l’Al Fateh ne è la prova, e al momento non è chiaro se sarà disponibile domenica per la sfida di campionato contro l’Al Najma. Il futuro dell’ex stella del Real Madrid rimane dunque incerto, e il caso sembra avere una soluzione tutt’altro che semplice.
