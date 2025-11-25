Accolto il ricorso, Cristiano Ronaldo potrà partecipare alla prima gara del Portogallo al Mondiale

Cristiano Ronaldo sarà regolarmente a disposizione del Portogallo per il debutto nella fase finale del Mondiale 2026. La Fifa ha infatti accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio portoghese, stabilendo per l’attaccante una squalifica minima di una giornata - già scontata - più altre due con sospensione condizionale. Il provvedimento arriva dopo il cartellino rosso e le proteste seguite alla sconfitta contro l’Irlanda del 13 novembre, penultimo match di qualificazione ai prossimi Mondiali.

La decisione del Comitato disciplinare equivale, di fatto, a una sorta di “grazia”: Ronaldo ha già pagato il solo turno di stop effettivo saltando la partita del 16 novembre contro l’Armenia, e sarà quindi arruolabile per la prima gara del Portogallo nella fase finale del torneo. Le ulteriori due giornate di squalifica diventeranno operative soltanto in caso di nuovi episodi disciplinari nel periodo considerato.