Cristiano Ronaldo, 1000° gol in finale al Mondiale? CR7 al giornalista: "Hai visto troppi film"

"Naturalmente domani lo stadio mi fischierà, e spero che lo facciano". Solita personalità e confidenza da parte di chi, come Cristiano Ronaldo, si presenterà all'Aviva Stadium di Dublino per il match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l'Irlanda. Nel corso della conferenza stampa intrattenuta per presentare la sfida di domani, CR7 ha spiegato perché si augura di essere pungolato dai tifosi di casa: "Così toglieranno la pressione agli altri giocatori", ha dichiarato l'attaccante e fuoriclasse portoghese, nonché capitano della sua Nazionale.

Tuttavia, il celebre numero 7 ha voluto esprimere anche il suo apprezzamento nei confronti dei tifosi irlandesi: "Apprezzo moltissimo l’atteggiamento dei tifosi irlandesi. È un privilegio giocare in Irlanda. Sappiamo che sarà una partita difficile e che non è una gara decisiva per la qualificazione al Mondiale, ma ci manca poco". Intanto da mesi, ormai, si susseguono aggiornamenti al pallottoliere personale di Ronaldo a proposito dello straordinario obiettivo dei 1000 gol in carriera.

Traguardo che, tra impegni con l'Al Nassr e con la Nazionale, potrebbe anche tagliare al Mondiale. Magari in finale, suggerisce un giornalista. "Hai visto troppi film, sarebbe troppo perfetto", scherza CR7. "Ma se dovesse accadere, concluderei la mia carriera con un momento assolutamente indimenticabile", la chiosa dell'ex Juventus e Real Madrid, con tanto di sorriso.