Rosso ad Hateboer, il Lione di Fonseca frena ancora: 0-0 con il Brest e niente 2° posto

La sfida fra Brest e Lione chiude l'undicesima giornata della Ligue 1 francese: la partita è finita con il punteggio di 0-0. La squadra dell'ex tecnico di Milan e Roma, Paulo Fonseca, paga il rosso rimediato dall'ex Atalanta Hateboer dopo 8 minuti e frena dunque la propria corsa rispetto alla carovana delle prime posizioni, rimanendo a quota 20, alla pari di Monaco e Lille.

Il Lione arrivava dalla rocambolesca rimonta subita contro il Paris (3-3) ed in generale in un periodo che ha portato 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6 gare

Di seguito tutti i risultati dell'11^ giornata in Ligue 1 e la classifica aggiornata. La giornata sarà chiusa dalla sfida fra Brest e Lione, in programma alle 20.45.

Sabato 1 novembre

Paris Saint Germain - Nizza 1-0

Monaco - Paris FC 0-1

Auxerre - Marsiglia 0-1

Domenica 2 novembre

Rennes - Strasburgo 4-1

Tolosa - Le Havre 0-0

Lille - Angers 1-0

Lens - Lorient 3-0

Nantes - Metz 0-2

Brest - Lione 0-0

CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 24

2. Marsiglia 22

3. Lens 22

4. Lille 20

5. Monaco 20

6. Lione 20

7. Strasburgo 19

8. Nizza 17

9. Tolosa 15

10. Rennes 15

11. Paris 14

12. Le Havre 13

13. Angers 10

14. Brest 10

15. Nantes 9

16. Lorient 9

17. Metz 8

18. Auxerre 7

*una partita in meno

MARCATORI

9 gol: Panichelli (Strasburgo)

8 gol:Lepaul (Rennes)

7 gol: Greenwood (Marsiglia)

6 gol: Diop (Nizza)

5 gol: Fati (Monaco), Kebbal (Paris FC)