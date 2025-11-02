Rosso ad Hateboer, il Lione di Fonseca frena ancora: 0-0 con il Brest e niente 2° posto
La sfida fra Brest e Lione chiude l'undicesima giornata della Ligue 1 francese: la partita è finita con il punteggio di 0-0. La squadra dell'ex tecnico di Milan e Roma, Paulo Fonseca, paga il rosso rimediato dall'ex Atalanta Hateboer dopo 8 minuti e frena dunque la propria corsa rispetto alla carovana delle prime posizioni, rimanendo a quota 20, alla pari di Monaco e Lille.
Il Lione arrivava dalla rocambolesca rimonta subita contro il Paris (3-3) ed in generale in un periodo che ha portato 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6 gare
Di seguito tutti i risultati dell'11^ giornata in Ligue 1 e la classifica aggiornata. La giornata sarà chiusa dalla sfida fra Brest e Lione, in programma alle 20.45.
Sabato 1 novembre
Paris Saint Germain - Nizza 1-0
Monaco - Paris FC 0-1
Auxerre - Marsiglia 0-1
Domenica 2 novembre
Rennes - Strasburgo 4-1
Tolosa - Le Havre 0-0
Lille - Angers 1-0
Lens - Lorient 3-0
Nantes - Metz 0-2
Brest - Lione 0-0
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 24
2. Marsiglia 22
3. Lens 22
4. Lille 20
5. Monaco 20
6. Lione 20
7. Strasburgo 19
8. Nizza 17
9. Tolosa 15
10. Rennes 15
11. Paris 14
12. Le Havre 13
13. Angers 10
14. Brest 10
15. Nantes 9
16. Lorient 9
17. Metz 8
18. Auxerre 7
*una partita in meno
MARCATORI
9 gol: Panichelli (Strasburgo)
8 gol:Lepaul (Rennes)
7 gol: Greenwood (Marsiglia)
6 gol: Diop (Nizza)
5 gol: Fati (Monaco), Kebbal (Paris FC)