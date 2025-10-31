Lione, Fonseca suona la sveglia: "Il problema è mentale, non tattico. Serve concentrazione"

L’Olympique Lione continua a regalare partite dai mille colpi di scena. Dopo la sofferta vittoria per 2-1 contro lo Strasburgo grazie a un gol spettacolare nel finale di Afonso Moreira, i tifosi hanno vissuto un nuovo thriller mercoledì sera contro il Paris FC. In vantaggio 3-0, i Gones si sono fatti rimontare fino al 3-3, complici l’espulsione di Abner, giudicata severa da molti, e un evidente calo mentale.

A fine partita, i giocatori hanno parlato di "errore professionale" e di "vergogna". Paulo Fonseca non ha nascosto la sua delusione. "Ne abbiamo discusso con la squadra. Il problema non è difensivo, è mentale. Dopo il 3-0 abbiamo pensato che la gara fosse finita, ma così abbiamo dato fiducia al PFC. Sono mancati concentrazione, atteggiamento e rigore", ha spiegato il tecnico portoghese in conferenza stampa.

Fonseca, però, invita a non drammatizzare: "Sembra una sconfitta, ma non lo è. Non dobbiamo cadere nella depressione. In ogni gara ci è mancato qualcosa di diverso: contro Rennes l’equilibrio, contro Nizza l’aggressività, contro il Paris FC la concentrazione. È su questo su cui dobbiamo lavorare". Interrogato sul possibile interesse per Endrick, il giovane talento brasiliano del Real Madrid, Fonseca ha chiuso la porta a ogni speculazione: "Non parlo dei giocatori che non sono qui. Ma i giocatori di qualità sono sempre i benvenuti". Infine, il tecnico ha lanciato un messaggio ai suoi: "Contro le squadre più forti giochiamo meglio perché siamo più concentrati. Dobbiamo mantenere la stessa intensità anche con le altre. L’obiettivo è imparare e crescere". Il Lione è ora atteso da tre sfide cruciali: a Brest, poi a Siviglia contro il Betis in Europa League e infine il big match con il PSG.