Strasburgo e Lione chiamate a rispondere a PSG e Marsiglia: il programma della Ligue 1

Dopo le vittorie di PSG e Marsiglia, Strasburgo e Lione saranno chiamate a rispondere per rimanere agganciate al secondo posto, impegnate rispettivamente nel match che aprirà la domenica di Ligue 1 (Rennes-Strasburgo alle ore 15:00) e in quella che la chiuderà (Brest-Lione alle 20:45). Gare in casa per Lille e Lens, impegnate anch’esse nella corsa all’Europa.

Il programma dell’undicesima giornata di Ligue 1

Sabato 1 novembre

Paris Saint Germain - Nizza 1-0

Monaco - Paris FC 0-1

Auxerre - Marsiglia 0-1

Domenica 2 novembre

Rennes - Strasburgo ore 15:00

Tolosa - Le Havre ore 17:15

Lille - Angers ore 17:15

Lens - Lorient ore 17:15

Nantes - Metz ore 17:15

Brest - Lione ore 20:45

La classifica di Bundesliga

PSG – 24

Olympique Marsiglia – 22

Monaco – 20

Racing Strasburgo – 19*

Lione – 19*

Lens – 19*

Lille – 17*

Nizza – 17

Tolosa – 14*

Paris FC – 14

Rennes – 12*

Le Havre – 12*

Angers – 10*

Brest – 9*

Nantes – 9*

Lorient – 9*

Auxerre – 7

Metz – 5*

*una partita in meno

Classifica marcatori aggiornata in Ligue 1:

9 gol: Panichelli (Strasburgo)

7 gol: Greenwood (Marsiglia)

6 gol: Diop (Nizza)

5 gol: Fati (Monaco), Lepaul (Rennes), Kebbal (Paris FC)