Strasburgo e Lione chiamate a rispondere a PSG e Marsiglia: il programma della Ligue 1
Dopo le vittorie di PSG e Marsiglia, Strasburgo e Lione saranno chiamate a rispondere per rimanere agganciate al secondo posto, impegnate rispettivamente nel match che aprirà la domenica di Ligue 1 (Rennes-Strasburgo alle ore 15:00) e in quella che la chiuderà (Brest-Lione alle 20:45). Gare in casa per Lille e Lens, impegnate anch’esse nella corsa all’Europa.
Il programma dell’undicesima giornata di Ligue 1
Sabato 1 novembre
Paris Saint Germain - Nizza 1-0
Monaco - Paris FC 0-1
Auxerre - Marsiglia 0-1
Domenica 2 novembre
Rennes - Strasburgo ore 15:00
Tolosa - Le Havre ore 17:15
Lille - Angers ore 17:15
Lens - Lorient ore 17:15
Nantes - Metz ore 17:15
Brest - Lione ore 20:45
La classifica di Bundesliga
PSG – 24
Olympique Marsiglia – 22
Monaco – 20
Racing Strasburgo – 19*
Lione – 19*
Lens – 19*
Lille – 17*
Nizza – 17
Tolosa – 14*
Paris FC – 14
Rennes – 12*
Le Havre – 12*
Angers – 10*
Brest – 9*
Nantes – 9*
Lorient – 9*
Auxerre – 7
Metz – 5*
*una partita in meno
Classifica marcatori aggiornata in Ligue 1:
9 gol: Panichelli (Strasburgo)
7 gol: Greenwood (Marsiglia)
6 gol: Diop (Nizza)
5 gol: Fati (Monaco), Lepaul (Rennes), Kebbal (Paris FC)
