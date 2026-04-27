Rosso e pugno all'avversario, Andrada si scusa: "Ho perso il controllo, mi scuso"

Esteban Andrada ha chiesto pubblicamente scusa dopo il grave episodio avvenuto nel derby tra Real Saragozza e Huesca, quando ha colpito con un violento pugno al volto Jorge Pulido nei minuti di recupero.

Attraverso un video diffuso sui canali ufficiali del club, il portiere argentino ha espresso tutto il suo pentimento: "La verità è che mi dispiace profondamente per quanto accaduto. È un’immagine negativa per il club, per i tifosi e per me come professionista. In tutta la mia carriera ero stato espulso solo una volta. È stata una situazione limite in cui ho perso il controllo, ma sono sinceramente dispiaciuto e so che non accadrà più". Andrada ha poi aggiunto: "Chiedo scusa a Pulido, siamo colleghi. Mi assumo tutte le responsabilità e sono pronto ad accettare le conseguenze".

L’episodio è avvenuto dopo una partita già tesa: ammonito in precedenza, il portiere è stato espulso per aver spinto l’avversario. Subito dopo il cartellino rosso, però, ha perso completamente la lucidità, scatenando una rissa tra le due squadre. Anche il Real Saragozza ha preso posizione con un comunicato ufficiale, condannando duramente l’accaduto: "Scene indegne di questo sport, che non rappresentano i valori del club né dei suoi tifosi". La società ha annunciato che valuterà provvedimenti disciplinari interni, mentre si attende una pesante squalifica da parte della La Liga.