"Volevo umiliarlo davanti al mondo": Diakite e 'l'alito cattivo' di Rudiger

Bafode Diakite, difensore oggi in forza al Bournemouth, ad ottobre 2024 è divenuto virale per un alterco decisamente singolare avuto con il difensore del Real Madrid, Antonio Rudiger. Allora Diakite militava nel Lille, che in quella gara centrò l'impresa battendo 1-0 i blancos, guidati al tempo da Carlo Ancelotti. Si giocava nella fase a campionato della Champions e il giocatore francese fece un gesto poco gradito dall'ex centrale della Roma.

In occasione di un incrocio con Rudiger infatti Diakite si portò una mano vicino alla bocca come a far intendere a tutti che Rudiger avesse l'alito cattivo. Nel corso di una intervista rilasciata a Canal+ è tornato sull'episodio, spiegando cosa lo avesse spinto a farlo.

Queste le sue parole: "Molte persone mi chiedono perché l'ho fatto e non mi capiscono. Ma in quel momento ci sono state alcune parole scambiate fra di noi", ha ricordato. Poi ha aggiunto: "In quel momento ricordo di aver pensato: 'Non giocherò al suo stesso gioco, con gli insulti'. Pensavo invece di umiliarlo davanti a tutto il mondo". E ha concluso: "Alla fine alcuni hanno pensato che avesse davvero l'alito cattivo, ma non è così. Si trattava solamente di volerlo umiliare, visto che lui voleva insultarmi".