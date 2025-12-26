PSG, Luis Enrique folgorato da Rudiger: lo vuole già a gennaio con un assegno in bianco

Solitamente il mercato invernale è un lusso per pochi, tra scommesse azzardate da azzeccare o chiamate costose per pochi eletti che però tendono a scomodare detentori di cartellini dubbiosi. A poco meno di una settimana dallo start ufficiale, il primo giorno dell'anno nuovo, potrebbe tuttavia partire la rincorsa del PSG ad un giocatore simbolo del Real Madrid. Secondo quanto riferito dalla BILD, infatti, Luis Enrique ha un'ossessione che si chiama Antonio Rudiger: il tecnico spagnolo è folgorato dalle qualità di leadership del difensore tedesco di 32 anni, il cui contratto peraltro scade al termine della stagione.

Il profilo è così apprezzato in casa parigina che la dirigenza sarebbe disposta anche a irrompere sul mercato di gennaio per accaparrarsi subito Rudiger, dopo più di qualche problema palesato in difesa rispetto alla scorsa stagione. Le sirene del club transalpino sono forti e c'è piena consapevolezza di mettere a dura prova il giocatore con uno stipendio profumato, per concludere la carriera in Ligue 1. Secondo il quotidiano tedesco, il PSG avrebbe un "assegno in bianco" per assicurarsi i servizi del difensore del Real Madrid.

Più di qualche infortunio ha condizionato il fisico di Rudiger, che ha perso competitività e ritmo negli ultimi mesi e al momento è lontano dal ritrovamento del suo reale valore mostrato negli anni precedenti. Eppure in Germania sono sicuri: Luis Enrique starebbe facendo pressione su Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, per avere il 32enne. Con uno stipendio superiore a quello percepito attualmente al Madrid e persino superiore a quanto la dirigenza spagnola potrebbe offrire per un rinnovo.