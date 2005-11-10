"Non è il Milan del passato, ora non c'è stabilità", che bordate dall'agente di Santi Gimenez

Quella di Santiago Gimenez con la maglia del Milan è stata una parentesi tutt'altro che brillante. Arrivato a gennaio del 2025 dal Feyenoord, il centravanti messicano è stato un autentico fantasma nella scorsa stagione con Massimiliano Allegri, conclusa con appena un gol in Coppa Italia e zero in campionato nonostante le 16 presenze.

Per questo motivo in estate è arrivata l'inevitabile separazione, con Santiago Gimenez approdato al Porto di Francesco Farioli in prestito con obbligo condizionato. Tuttavia, l'agente del calciatore Rafaela Pimenta è tornata a parlare dell'esperienza del suo assistito con il club rossonero, non risparmiando alcune critiche nei confronti della società.

In particolare la Pimenta, ai microfoni di TNT Sports Messico, ha sottolineato come la mancanza di stabilità che vi è nella dirigenza del Milan renda impossibile per un calciatore avere continuità. Queste le sue parole: "Il Milan non ha stabilità. Senza una struttura stabile, la continuità diventa impossibile. Santi aveva ricevuto molte altre offerte, ma scelse il Milan con il cuore, eppure la società che conosceva quando era bambino era molto diversa".