Milan, disastro Gimenez: il calciatore con più occasioni fallite dal 2022 con il Messico

Solamente 6 gol in 53 presenze con la maglia del Messico non rendono la vita facile a Santiago Gimenez, "fuggito" dal Milan in estate per ritrovare il sorriso e la forma ideale in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Porto (legato alla qualificazione in Champions League e un determinato numero di reti del giocatore per 18 milioni più 2 di bonus). Per ora un solo centro in 43 minuti con i dragoni di Francesco Farioli in Liga Portugal, contro i 60 minuti totali racimolati fino a questo momento. Una discreta media, se non fosse che dopo essere stato tormentato da fastidi alla caviglia la scorsa stagione abbia perso il feeling con la porta: solamente un centro in oltre 1000 minuti stagionali in maglia rossonera.

In Nazionale va ancora peggio

La crisi del "Bebote" è pienamente riflessa con la Nazionale messicana. Non è una semplice percezione, ma dati oggettivi lo confermano: Gimenez è diventato il calciatore con più occasioni chiare fallite dal 2022, con un totale di 20, considerando le partite ufficiali disputate con la Tri (inclusa quella di sabato contro gli Stati Uniti e persa 3-0). Lo riferisce Statiskicks. Questo, inevitabilmente, ha scatenato critiche forti nei confronti del 25enne, con tanto di meme sfottò in circolazione su svariati social network.

Digiuno lungo

Troppi errori davanti alla porta che un centravanti d'area di rigore come lui non può permettersi, clamoroso su tutti al 43' nell'amichevole contro gli Stati Uniti e a porta sguarnita, con palla sul fondo dopo essere intervenuto goffamente col mancino. E ancora prima, al 3', quando ha mancato l'impatto su traversone impeccabile di un compagno di squadra dalla destra, sprecando un'occasione colossale per spingere semplicemente palla in porta. Ormai da 9 partite il tabù del giocatore ancora di proprietà del Milan non si spezza, la maledizione continua. E la Nazionale messicana ne risente.