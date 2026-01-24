Saudi Pro League, tris esterno dell'Al Ahli: Kessie a compagni vanno a -4 dall'Al Hilal
Partita senza storia quella tra Neom e Al Ahli, conclusa con il successo degli ospiti per 0-3. Toney apre il tris ad inizio ripresa, completato poi dai gol di Mahrez e Millot. Con questa vittoria la formazione in cui milita anche Kessie, ammonito sul finire del primo tempo, si porta a -4 dall'Al Hilal capolista. Di seguito i risultati del turno e la classifica aggiornata:
Sabato 24 gennaio
Al Khaleej-Al Shabab 0-0
Al Kholood-Al Ettifaq 1-2
Neom-Al Ahli 0-3
Domenica 25 gennaio
Al Najma-Al Qadsiah
Al Faytha-Al Fateh
Al Riyadh-Al Hilal
Al Hazem-Damac
Al Nassr-Al Taawon
Al Ittihad-Al Okhdood
Classifica
1. Al Hilal 44 punti
2. Al Ahli 40*
3. Al Nassr 37
4. Al Qadsiah 36
5. Al Taawon 35
6. Al Ettifaq 29*
7. Al Ittihad 27
8. Al Khaleej 25*
9. Al Fateh 21
10. Neom 21*
11. Al Hazem 17
12. Al Kholood 15*
13. Al Fayha 14
14. Al Shabab 13*
15. Damac 11
16. Al Riyadh 10
17. Al Okhdood 9
18. Al Najma 4
* una partita in più