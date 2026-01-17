Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Secondo annuncio del Getafe: dopo Satriano arriva anche Sebastian Boselli

Oggi alle 00:26
Michele Pavese

Il Getafe ha raggiunto un accordo con il River Plate per l’arrivo in prestito, con opzione di riscatto, di Sebastián Boselli, difensore uruguaiano di 22 anni. Cresciuto nel settore giovanile del Defensor Sporting, Boselli vanta un percorso già significativo a livello internazionale: è infatti nel giro delle selezioni uruguaiane Under 20 e Under 23 e ha maturato esperienza nel calcio professionistico argentino, oltre ad aver disputato la Copa Libertadores.

Il giovane centrale sudamericano entra così a far parte della rosa a disposizione di José Bordalás, con l’obiettivo di rinforzare il reparto difensivo del club madrileno. Boselli è considerato un profilo affidabile e duttile, capace di adattarsi a più ruoli: può infatti essere impiegato sia al centro della difesa sia come terzino destro, una caratteristica che ne aumenta il valore tattico all’interno della squadra.

