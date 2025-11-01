Mbappé riceve la Scarpa d'Oro, del Real presenti tutti i compagni. Anche Carvajal operato

Il Santiago Bernabeu si è illuminato per ospitare la consegna della Scarpa d’Oro a Kylian Mbappé, in una cerimonia unica con il presidente Florentino Perez, l’allenatore Xabi Alonso, con l'intera rosa del Real Madrid e i familiari più stretti del giocatore. Il fuoriclasse francese, in abito da gala per la grande occasione e per essere celebrato per i suoi gol firmati con la maglia blanca Tutti hanno voluto sostenere il campione francese nel giorno in cui veniva celebrato per i suoi gol nella prima stagione da madridista.

I riflettori puntati su KM10, dopo aver bruciato la concorrenza con 31 reti nel suo primo campionato giocato ne LaLiga. Lasciandosi alle spalle Viktor Gyokeres e Mohamed Salah. Una versione terminator per l'ex PSG, che non si è fatto mancare sorrisi e momenti di disponibilità con tutti. Secondo quanto riportato da MARCA, nessuno dei suoi compagni è voluto mancare alla cerimonia. Nemmeno Carvajal, operato in settimana, con Vinicius e Courtois a sedersi in prima fila accanto a Xabi Alonso.

Anche da questi momenti si nota quanto Mbappe si sia integrato al massimo nello spogliatoio del Real Madrid, dentro e fuori dal campo, tra scherzi e i saluti con i compagni prima della foto di gruppo. Una reunion che in tempi recenti è difficile da ricordare, secondo il quotidiano spagnolo, e che riflette perfettamente l'ambiente coeso tra le merengues. Ora però il 26enne non si vuole accontentare a traguardi di attimi passati: "Spero di vincere la Scarpa d’Oro anche il prossimo anno". E già in questo momento l'ex PSG naviga a vele spiegate con 11 gol in 11 partite di campionato spagnolo. E chi ben comincia...