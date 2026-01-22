Senegal, Thiaw si scusa: "Ho solo cercato di proteggere i giocatori da un'ingiustizia"

Dopo le polemiche esplose durante la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, segnata dal momentaneo ritiro dei giocatori dal campo, Pape Thiaw ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione. Il commissario tecnico dei vincitori ha spiegato le ragioni del suo gesto, sottolineando come la sua unica priorità fosse la tutela dei calciatori: "Ho semplicemente cercato di proteggere i miei giocatori di fronte a quella che ho percepito come un’ingiustizia", ha dichiarato Thiaw. "Non è mai stata mia intenzione andare contro i principi del gioco o mancare di rispetto al calcio".

Parole misurate, accompagnate però da un messaggio di scuse rivolto a chi si è sentito colpito dall’episodio: "Mi scuso se qualcuno si è sentito ferito. Sono certo però che chi ama davvero il calcio capirà che l’emozione è una componente fondamentale di questo sport".

Thiaw prova così a chiudere una vicenda che ha fatto discutere, senza rinnegare la propria responsabilità in una finale carica di tensione e significato. Un gesto che continua a dividere.