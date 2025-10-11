Serbia-Albania, le formazioni ufficiali: tanti 'italiani' in campo, Samardzic dietro Vlahovic

Tra le sfide in programma questa sera, di scena in Europa e valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, c'è anche Serbia-Albania. Si tratta di due Nazionali che si contendono il secondo posto nel Gruppo K, alle spalle dell'imprendibile Inghilterra.

Sia Stojkovic che Sylvinho schierano diversi giocatori che o militano in Serie A ho hanno frequentato in passato il massimo campionato italiano. Sul fronte serbo, ecco Pavlovic nel terzetto difensivo e Kostic nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo. Tra le linee Samardzic, a supporto di Vlahovic (in coppia con Mitrovic). Nell'Albania, invece, Djimisiti guida la difesa (dove è presente anche Hysaj) e Asllani la mediana. Di seguito le formazioni ufficiali:

Serbia (3-4-1-2): Petrovic; Milosavljevic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Stankovic, Maksimovic, Kostic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic. Ct. Stojkovic

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Laçi, Asllani, Shehu; Broja, Manaj, Uzuni. Ct. Sylvinho