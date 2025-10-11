Pokerissimo della Norvegia, Nusa: "Mancano ancora due partite, vogliamo godercela"

Continua a vincere, convincere e segnare valanghe di gol la Norvegia, che nella giornata di oggi ha travolto Israele con un netto 5-0. Tra i protagonisti nella formazione di Solbakken figura come al solito Antonio Nusa, autore dei 2 assist che hanno permesso a Haaland di realizzare i suoi gol numero 2 e 3 del match. L'ala sinistra del Lipsia, nella sfida di giugno contro l'Italia, aveva fatto vedere le streghe agli azzurri contribuendo al 3-0 finale con 1 rete e 1 passaggio vincente.

Di seguito le sue sue dichiarazioni nel post gara, ai microfoni di TV 2: "Mancano ancora due partite. È fantastico avere una partita così solida oggi, quindi vogliamo solo godercela. C'è ancora lavoro da fare, ma dobbiamo solo godercela".

Classifica Gruppo I

Novergia 18

Italia 9**

Israele 9

Estonia 3*

Moldavia 0*

* una partita in meno

** due partite in meno